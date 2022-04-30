دعاء خواتيم شهر رمضان المبارك

يبحث الكثير عن دعاء نهاية رمضان مكتوب أمر مطلوب في هذه الأيام خاصة مع خواتيم هذا الشهر الكريم فكان الصحابة رضوان الله عليهم يستقبلون شهر رمضان بستة أشهر ويودعونه بستة أشهر، نرصد فى هذا التقرير دعاء نهاية رمضان مكتوب.

دعاء نهاية رمضان مكتوب

ونقول في دعاء نهاية رمضان مكتوب ربنا اننا لا حول ولا قوة لنا الا بك اللهم لا تجعل ذنوبنا مانعة لإجابة الدعاء ومنع العطاء كما يستحب أن نقول في دعاء نهاية رمضان مكتوب 2022 اللهم اجعل حسن ظننا بك لاتهزه رياح الذنوب والمعاصي فأنت ربنا وليس لنا رب سواك اللهم اجعلنا في هذه الليلة من سعداء الدنيا والاخرة.

-اللهم يا حي يا قيوم صب علينا الرزق صبا صبا وافتح لنا ابواب رزقك وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب عاجلا غير اجل

اللهم يامسهل الشديد وياملين الحديد ويا منجز الوعيد ويامن هو كل يوم في خلق جديد اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

حسبنا الله سيؤتينا من فضله انا الي الله راغبون.

ونقول في دعاء نهاية رمضان مكتوب 2022 اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم والضيق فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا احتسب .

اللهم ابدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وضيقي فرح وعسري يسر وضعفي قوة يا قادر يا مقتدر .

-اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا .. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت واتوب اليه

-اللهم لاتذرني فردا وانت خير الوارثين .. اللهم ارني عجائب قدرتك في تحقيق ما اتمنى

-اللهم ارزقني بما لا اعرف كيف اطلبه منك فأنت تعلم بما تحتاجه نفسي

-اللهم اجعل قلبي لأولادي رحيما بهم وعطائي كاف لأجسادهم وارواحهم واملأ لساني لهم بطيب الكلام وانزل مع وجودي بينهم الحكمة والسلام .

اللهم افتح لي ابواب الجنان واغلق عني ابواب النيران ووفقني لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين

اللهم اني اسالك الحسنى وزيادة اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدر قدرك .

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الزلات اللهم لاتدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا بلاء الا رفعته ولا ميتا الا رحمته.

يا الله يا ارحم الراحمين اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له السموات والارض ان تجعل نفسي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك.

فلن ينكسر ظهري وانت ربي ولن تنحني قامتي وانت حسبي فاكفني اللهم ما اهمني في امر الدنيا والاخرة ويسر لي كل امر لم تبلغه قوتي وتقبل دعائي ولا تخيب رجائي.

دعاء وداع رمضان

دعاء وداع رمضان ، لم يرد في السنة النبوية المطهرة دعاء وداع رمضان لكن هناك مجموعة مميزة من الأدعية في وداع رمضان كل أمورنا ستكون بخير بمشيئة الله تعالى طالما حرصنا على الدعاء، وفي دعاء وداع رمضان قد تكون النفس حزينة في وداع رمضان الكريم، لذا نقول في دعاء وداع رمضان اللهم في وداع وختام ونهاية هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، نسألك وأنت أكرم مسؤول أن تتقبل منا كل أعمالنا في هذا الشهر وأن ترحمنا رحمة واسعة تغننا بها عن رحمة من سواك وأنت الرحمن الرحيم.

ونقول في دعاء وداع رمضان اللهم ان كانت هذه ليله القدر فاكتب لنا فيها اجر الف شهر اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عفو وعافية وخير وبركة وسعة رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِغُيُوبِكَ وَأَسْرَارِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَالْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، وَالْعِبَادُ الصَّالِحُونَ، وَأَسْأَلُكَ بِمَنْ تُحِبُّ أَنْ تُسْأَلَ بِهِ، وَبِمَا تُحِبُّ أَنْ تُسْأَلَ بِهِ، مُبْتَهِلا إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأُمَّتِهِ، وَأَنْ تَكْشِفَ عَنِّي الْكَرْبَ وَالْبَلاءَ، وَتَصْرِفَ عَنِّي السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، وَتَرْزُقَنِي الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَتَثْأَرَ لِي بِجَبَرُوتِكَ مِنَ الْخُصُومِ وَالأَعْدَاءِ، وَتَعْصِمَنِي بِقُدْرَتِكَ مِمَّا أَتَوَقَّعُ وَأَتَوَجَّسُ، وَتَحْفَظَنِي بِقُوَّتِكَ مِمَّا وَمِمَّنْ أَخَافُ وَأَخْشَى، وَتَغْسِلَ قَلْبِي وَنَفْسِي بِبَرَكَتِكَ مِنْ أَهْوَالِ الْوَسَاوِسِ وَالأَوْهَامِ، وَسُوءِ الْخَوَاطِرِ وَالأَحْلامِ، وَمُسَبِّبَاتِ الْهُمُومِ وَالآلامِ.

-اللَّهُمَّ بِكَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، فَارْبِطْ عَلَى قَلْبِي بِالْيَقِينِ مِنْكَ، وَالأَمَلِ فِيكَ، وَالإِيمَانِ بِكَ، وَالاعْتِصَامِ بِحُبِّكَ، وَالاسْتِمْسَاكِ بِعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى، وَالثِّقَةِ فِي خَفِيِّ لُطْفِكَ.

-يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. . يَا مَنْ يَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّنْ نَادَاهُ..يَا مُغِيثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا (ثَلاثًا).

-يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ارْحَمْنَا (ثلاثًا)..يَا لَطِيفًا بِالْعِبَادِ لا تَفْضَحْنَا (ثلاثًا).

-يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى مَا تُحِبُّ يَا اللهُ (ثلاثًا).

-اللَّهُمَّ لا تَفْجَأْنِي وَلا تَفْجَعْنِي (ثلاثًا).

-اللَّهُمَّ الْطُفْ بِي فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ (ثلاثًا).

-اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنِّي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ثلاثًا).

-اللَّهُمَّ كَمَا سَتَرْتَ مَا مَضَى بِرَحْمَتِكَ، فَاسْتُرْ مَا بَقِيَ بِنِعْمَتِكَ (ثَلاثًا).

-يَا عَالِمَ السِّرَّ مِنَّا، لا تَكْشِفْ السَّتْرَ عَنَّا، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا (ثلاثًا).

-يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

- لاّ إِلَـَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ﴾ (ثلاثًا).

-اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ تُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (ثَلاثًا).

ومن أشهر صيغ دعاء وداع شهر رمضان المبارك يَا مَنْ لا تَنْفَعْهُ طَاعَتِي، وَلا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتِي، وَلا حَاجَةَ بِهِ لِعَذَابِي، وَلا حُجَّةَ لِي إِلَيْهِ، وَلا عُذْرَ لِي بَيْنَ يَدَيْهِ، أَسْأَلُكَ بِضَعْفِي وَانْكِسَارِي، وَذُلِّي وَافْتِقَارِي، أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي، وَتَسْتَجِيبَ لِي، وَتُخَفِّفَ عَنِّي، وَلا تُعَامِلَنِي بِعَمَلِي.

-اللَّهُمَّ اقْضِ حَاجَاتَنَا وَأَنْتَ بِهَا أَعْلَمُ (ثلاثًا).

-يَا وَاحِدَ يَا أَحَدُ، يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثَبِّتْنِي اللَّهُمَّ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَلا تُلْجِئْنِي بِفَضْلِكَ إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ.

-(يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ).

-يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوَى، يَا سَامِعَ الْحَقِّ وَالدَّعْوَى، يَا مَنْ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الشَّكْوَى.

-اللَّهُمَّ عِلْمُكَ بِحَالِي حَسْبِي مِنْ سُؤَالِي (ثلاثًا).

-يَا مَنْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلا يَكْفِي عَنْهُ أَحَدٌ اغْنِنِي بِكَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلا تَشْغِلْنِي عَنْكَ بِأَيِّ أَحَدٍ.

-(يَا أَحَدُ، يَا أَحَدُ، يَا أَحَدُ).

-اللَّهُمَّ أَنِلْنِي مَعْرُوفًا مِنْ مَعْرُوفِكَ تُغْنِنِي بِهِ عَنْ مَعْرُوفِ مَنْ سِوَاكَ، يَا مَعْرُوفًا بِالْمَعْرُوفِ.

-اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي كُلَّ عَسِيرٍ، فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ.

دعاء آخر شهر رمضان

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِكَ، وَكَشْفِ سَتْرِكَ، وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ، وَالانْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ.

-سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، لا أَحُصْي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي، وَاسْتَجِبْ لِي بِبَرَكَةٍ

- حَسْبِيَ الله لآ إِلَـَهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَهُوَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

- أنت سروري إذا نظرت منك إليك، وأنت حسبي إذا استكفيت بك منك، وأنت أنيسي إذا نزلت منك بك… اللهم ارحم انقطاعي إليك وانفرادي بك، ووحشتي عمن سواك، فيا خير مؤنس وأنيس، ويا خير صاحب وجليس: كن دليلي منك وإليك.

-اجعل أجل العطايا في قلبي حياءك، وأعذب الكلام على لساني ثنائك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. إلهي: ما أوحش قلبا ليس فيه ذكرك، وما أخرب قلبا ليس فيه خوفك، وما أقل سرورا ليس فيه حبك.

-اللهم ارزقنا حبك وأنسك ورؤيتك،وارزقنا سترك ونصرك،وجبرك، وأذقنا برد عفوك، وخذ بنواصينا إليك،أخذ الكرام عليك، أنعم علينا برفقة نبيك ومصطفاك، وارزقنا اللهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.

