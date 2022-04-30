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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أطراف جسمه.. الطفل حمزة يحتاج لـ5 عمليات بقنا والأم تستغيث لإنقاذه

الطفل حمزه مع والدته
الطفل حمزه مع والدته

حالة نادرة فى المعاناة لا يستطيع أن يعبر عنها الطفل الصغير بن محافظة قنا  صاحب السنوات الأربع ، لعدم قدرته على النطق أو حتى الإشارة عن أماكن الآلام التى يعانيها ، لكن قلب الأم الذى يشعر بمعاناة الأبناء دون نظر، تعرف ما يعانيه طفلها، لتتجه مباشرة إلى الطبيب المختص، لتخفيف جزء بسيط من معاناة طفلها التى لا تتوقف ليلاً أو نهاراً ، فالأمراض و الآلام التى يعانيها أكبر من أى توقعات أو تشخيصات طبية قد يصل إليها الأطباء فى مستشفيات قنا .

 

" تجويف بورم شفاف يحتل منتصف الظهر، كهرباء زيادة فى المخ، خصيتين معلقتين، تشوه فى فتحة الشرح، تشوه فى الرجلين ما يسمى حورية البحر، غيبوبة " كلها أمراض تجمعت فى الجسد النحيل للطفل، رصدتها الأم بالعين بالمجردة و أكدتها التحاليل و الأشعة الطبية التى وقفت عن إيجاد علاج لحالة الطفل حمزة، باستثناء مسكنات التى أصبحت علاج يومى للطفل الصغير.

 

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الأمراض التى يعانيها الطفل حمزة، تحتاج إلى خبراء ومتخصصين فى مجال الطب يدرسون ويفحصون حالة الطفل ويقررون بعدها ما يحتاجه من تدخلات علاجية متقدمة، لكنها فى ذات الوقت تحتاج إلى سرعة فى التعامل مع التطورات المتسارعة التى تشهدها حالة الطفل و آخرها قيامه بأكل أطراف أصابعه.

 

قالت أم حمزه، عانيت من متاعب أثناء الحمل انتهت بتسمم حمل، لكننى لم أتوقع أن تتسبب فى المعاناة الكبيرة التى يعانيها ابنى حمزه، حيث يعانى منذ ولادته من أمراض عديدة، منها ما نحاول التعامل معه بالمسكنات و أمراض أخرى لم تستطيع حتى المستشفيات الحكومية فى قنا التعامل معها ، وهو ما يجعلنا فى حالة بحث دائم عن أنواع نادرة من الأدوية التى نعانى فى البحث عنها ونعانى من سعرها المرتفع.

والدة حمزة رسالتى ليست إلى الأهالى، ولكن للمؤسسات الطبية

و تابعت أم حمزة، رسالتى ليست إلى الأهالى، ولكن للمؤسسات الطبية و المسئولين، لإيجاد حل عاجل لمعاناة ابنى اليومية، ومساندتنا فى رحلة علاج ابنى التى استنزفت كل ما نملك من أموال، فحالة ابنى تُعد بمثابة 5 حالات فى طفل واحد، حيث يحتاج علاج لكهرباء المخ، و التجويف الذى يوجد فى الظهر، وتأخر النطق ، وتآكل الأطراف الذى يحدث عندما أتركه منفرداً مع نفسه.

 

و أضافت أم حمزة، الأمراض التى يعانى منها ابنى كثيرة ومتنوعة، لكن ما استطعت رصده بعينى وجود تجويف كبير بورم شفاف فى منتصف الظهر، و تشوه فى الرجلين ما يسمى حورية البحر و كهرباء زيادة فى المخ، خصيتين معلقتين، و تشوه فى فتحة الشرح، إضافة إلى غيبوبة تحدث كل فترة، ولا أعرف إذا كانت هناك أمراض أخرى غير ظاهرة أم لا .

 

و أشارت أم حمزة، رغم كل الأمراض المذكورة ، لكن تعودنا عليها و نتعامل معها بالمسكنات بشكل يومى، لكن الأصعب ما يحدث فى الفترة الأخيرة ، وهو حدوث حالة هياج وعصبية تنتهى بقضم أجزاء من أطراف أصابعه، ما يجعل و جهه وجسده ملطخاً بالدماء، إضافة لحالة الألم المضاعفة التى تنتج عن تآكل لحم أطرافه وبقائها مشكوفة بلا جلد لفترات طويلة لا تجدى معها المراهم نفعاً.

 


 

 

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