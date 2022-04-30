أخبار التوك شو..عماد متعب: عودة رمضان صبحي للأهلي صعبة..وحسام موافي: زراعة الكبد في مصر أحسن من أمريكا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:



متعب عن تصريحات خالد الغندور عقب مباراة الرجاء: مكنش ينفع يقول كده

حل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على برنامج حبر سري تقديم الإعلامية

أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس للحديث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالإعلام

الرياضي وكواليس عن حياته الشخصية.

وكشف متعب خلال الحلقة عن رأيه في تصريحات خالد الغندور نجم الزمالك، بأن الحكام

جاملت الأهلي في مباراة الرجاء، قائلا:" مكنش ينفع يقول كده".

اِبعد عني .. ثورة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال |فيديو

حلت الفنانة المغربية ميساء مغربي ، ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز

جلال، والمُذاع على قناة "إم بي سي مصر" .

ودخلت ميساء مغربى فى حالة بكاء ورعب شديدين خلال تنفيذ المقلب وازداد المقلب سوءا

حيث هبت عاصفة ترابية شديدة.

جراحين سوبر.. حسام موافي : زراعة الكبد في مصر أحسن من أمريكا.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن زراعة الكبد في

مصر أحسن من أمريكا، معقبا: "بفضل الله والقائمين على الصحة في مصر أصبحت عملية

زراعة الكبد على نفقة الدولة".

رامز جلال يتغزل فى ميساء مغربى: عود البطل

وسخر رامز جلال من ميساء مغربى،قائلا:" الست دى راشقه فى اى شغلانه، ومش عارفين

موهبتها أى، وطريقها للشهرة الترندات".

الغرف التجارية: قرار روسيا بشأن القمح أثره محدود على مصر

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، تداعيات قرار روسيا بفرض رسوم إضافية على صادرات القمح، بالتزامن مع الأزمة الأوكرانية.

دينا فؤاد: تكريمي عن مسلسل الاختيار أعظم تكريم حصلت عليه

وأضافت فؤاد، أن تكريمها عن مسلسل الأختيار من الرئيس السيسى أهم تكريم حصلت عليه على مدار تاريخها.

سعيد بالعمل..محمد ثروت يكشف تفاصيل نجاح مسلسل "دايما عامر"..فيديو

قال الفنان محمد ثروت، إنه قدمت شخصيتين مختلفيتين في دراما رمضان، من خلال “مسلسل ”فاتن أمل حربي"، ومسلسل “دايما عامر”، مؤكدا أنه بمسلسل “دايما عامر” قدمت شخصية معلم الرياضة، الذي يسعى لتوصيل المعلومة للطلاب بشكل ممنهج من خلال الأغاني.

عماد متعب: "عودة رمضان صبحي للأهلي صعبة.. ولو مكانه مستحيل أسيب النادي"

أكد النجم عماد متعب، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي لم يطلب منه التوسط للعودة إلى النادي الأهلي، قائلا: "متكلمتش مع رمضان صبحي في الموضوع نهائيا، والكلام مش هيفيد بحاجة ومحستش أنى مكالمتي هتعمل حاجة ومش بنتكلم في الكرة عامة".

شادي محمد: كنت أتمنى أختم حياتي في النادي الأهلي بعد التاريخ الكبير

وقال شادي محمد،:" كنت أتمنى أختم حياتي في النادي الاهلي بعد التاريخ الكبير، ولكن كان قرار مجلس إدارة، لافتا إلي أنه فخور بلقب كابتن الأهلي التاريخي.



شادي محمد: تركت العمل بقناة الأهلي بعد نجاح الخطيب في الانتخابات ..فيديو

وكشف شادي محمد سبب تركه العمل بقناة الاهلي، مضيفا:" كان من الأدب والاحترام أن أبادر بتقديم استقالتي بعد نجاح الخطيب في انتخابات الأهلي خاصة وأني كنت ضده".