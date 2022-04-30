أحمد سامي : كنا الأفضل أمام فاركو والمربع الذهبي طموح سموحة

قال أحمد سامي المدير الفني لفريق لسموحة، إن فريقه كان الأفضل في مواجهة أمس الجمعة أمام فاركو ويستحق الانتصار لكن لم يحالفه التوفيق.



أضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"نريد أن نتواجد في المربع الذهبي، وهذا هو الهدف الذي نتطلع لتحقيقه".



وتابع :"حكم المباراة قدم مباراة جيدة لكن هناك كرة لمست يد لاعب فاركو ولم يحتسبها بالإضافة إلى أن الوقت بدل من الضائع كان قليلًا".



وواصل :"كنا الأفضل في المباراة ووصلنا إلى المرمى وكنا الأشرس ولدينا فرص كثيرة لكنها ضاعت والحمد لله على كل شيء".



وزاد :"لو أملك نادي جماهيري كان الوضع سيختلف معنا وكنت سأشارك في الكونفدرالية".



وأردف :"محمد حليمو لاعب كبير ونتمنى عودته سريعًا من الإصابة لكن لدينا حمص لاعب "راجل" ولم نشعر بغياب حليمو".



واختتم :"كان الله في عون الرابطة ولا يوجد تنسيق والرابطة تضيع عمل الفريق".



بطولات إفريقيا

وأبدى أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، دهشته من تصريحات مسؤولي رابطة الأندية المصرية بتحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية بعد نهاية الدور الأول للدوري.



وقال سامي: "أنا مندهش من توقيت الإعلان عن هذه المعايير، وعدم إخطار الأندية بها منذ بداية الموسم سواء من الرابطة أو اتحاد الكرة".

وأضاف أحمد سامي: "لو كان سموحة فريقاً جماهيرياً لاختلف الوضع ولشاركنا في الكونفيدرالية الأفريقية بالموسم الحالي عن الدوري في نسخته الماضية، وأيضاً الموسم المقبل".

وتابع: "جميعنا نعمل في مجال كرة القدم وهو مورد رزق لنا ويتم حسابنا على هذه النتائج، كيف يتم الحكم على مصير فريق أو مدرب بمعايير غير معلنة وواضحة وأين العدالة في هذه المعايير؟".

وزاد: "لولا ظهور أحمد دياب رئيس الرابطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي لما علمنا بهذه المعايير، وأكرر أننا لم نتلق أي إخطارات رسمية من الرابطة أو الاتحاد".

وعن تعادل فريقه مع فاركو، قال سامي: "النتيجة جيدة وتأثرنا بشكل واضح بالظلم التحكيمي وعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لفريقه، واحتساب وقت بدل ضائع لا يتناسب مع الوقت المهدر"طوال المباراة.



وأشار إلى أن الفريق يستهدف المربع الذهبي وكان الطرف الأفضل في لقاء فاركو رغم التعادل، موضحا أن الفريق يتعرض لضغوط كبيرة وإصابات عديدة ولكنه حافظ على نتائجه الجيدة رغم النقص الموجود في الفريق.



وأوضح: "إصابة محمود عبد الحليم لاعب الوسط كانت مؤثرة، ولكن أحمد حمص لاعب مميز وبذل مجهوداً كبيراً، وأيضاً مستوى خط الدفاع تحسن بشكل واضح".