سقوط عصابة سرقة البالوعات بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" يقومون بسرقة غطاء بالوعة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة والمتهمين فى إرتكاب الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 2 من المتهمين وبحوزتهما 2 غطاء بالوعة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "الهارب".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.