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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأبرز.. مواعيد مباريات الدوري المصري الليلة

مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

تقام اليوم السبت بقية مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز حيث تقام ثلاثة مباريات قوية.

 

ويأتي أبرز المواجهات لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة ويصطدم الإسماعيلى نظيره فريق طلائع الجيش.
 

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا 

ويواجه الأهلي سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيًا في أخر مباراة على ملعب السلام بينما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

 

فيما يلتقي فريق الاتحاد السكندري على ملعب الإسكندرية في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت بنظيره غزل المحلة في مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع الفريقين لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.
 

ويحتل سيد البلد المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 25 هدفا، بينما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

 

في المباراة الثانية يستدرج فريق طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي في مباراة قوية تعد بالإثارة والحماس بين الفريقين في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويحل فريق طلائع الجيش خلال الموسم الحالي تحت القيادة الفنية لمدربه طارق العشري في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 16 مباراة.

 

ونجح لاعبو طلائع الجيش  في تسجيل 7 أهداف فقط وهو أضعف خط هجوم فيما تلقت شباكه 13 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 19 هدفا.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

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