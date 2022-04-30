أخبار العالم| روسيا تتهم الناتو بعرقلة التسوية مع أوكرانيا وفاوتشي يحذر من سلالات جديدة من كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية.

أردوغان يلتقي مرزوق الغانم في مكة: سلملي على شعب الكويت.. شاهد

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، لقطات مصورة توثق لحظة استقبال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة مكة المكرمة.

لافروف: الناتو يعرقل جهود التسوية السياسية مع أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي "ناتو" بعرقلة جهود التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

بلينكن: العالم ما زال مهددًا بشبح السلاح الكيماوي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الجمعة، أن العالم ما زال مهددا بشبح السلاح الكيماوي، مشددا على التزام بلاده بمحاسبة وملاحقة أي دولة تستخدم هذه الأسلحة.

أمريكا تطالب سلطات إثيوبيا بإعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأطراف المتنازعة في إثيوبيا بتعزيز وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، واعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي.

شاهد خادم الحرمين يؤدي صلاة التراويح ويشهد ختم القرآن بمكة المكرمة

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة التراويح في مكة المكرمة، حيث شهد ختم القرآن ليلة ٢٩ من رمضان.

فاوتشي: كورونا لم ينته بعد.. وقد تظهر سلالات جديدة

حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، من أن وباء كورونا لم ينته بعد.

مشرع روسي يهدد بتدمير بريطانيا بالنووي في خطاب على التلفزيون الرسمي

هدد مؤيد روسي تابع للرئيس فلاديمير بوتين بريطانيا بإمكانية القضاء عليها في '202 ثانية' بصاروخ نووي خلال خطبة غير منتظمة على التلفزيون الحكومي الروسي.

أمريكا عن دعوة بوتين لحضور قمة العشرين: لا يمكن للعالم التعامل معه

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن العالم لا يمكنه التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كالمعتاد، وذلك بعدما وجهت له إندونيسيا دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين، المقررة في نوفمبر المقبل.