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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشرع روسي يهدد بتدمير بريطانيا بالنووي في خطاب على التلفزيون الرسمي

بوتين
بوتين

هدد مؤيد روسي تابع للرئيس فلاديمير بوتين بريطانيا بإمكانية القضاء عليها في '202 ثانية' بصاروخ نووي خلال خطبة غير منتظمة على التلفزيون الحكومي الروسي.


ومنذ أن أمر بوتين بغزو أوكرانيا قبل شهرين ، كان الغرب مترددًا في التدخل بشكل مباشر في الصراع من خلال منظمة الدفاع الناتو ، خوفًا من أن يدفع هذا الرئيس الروسي إلى شن الحرب العالمية الثالثة من خلال استخدام ترسانته النووية.

وعلى الرغم من هذا التردد ، حذر وزير دفاع بريطانيا بن والاس من أن بوتين قد يحاول بدء الحرب العالمية الثالثة في غضون يومين فقط من خلال 'تعبئة' مواطنيه.

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ووسط هذا الخوف ، نشرت الصحفية جوليا ديفيس - التي تطلع على موقع Russian Media Monitor على الإنترنت - مقطعًا لمشرع غاضب يهدد بالتدمير النووي على التلفزيون الحكومي الروسي أمام لجنة غير مبالية.

وزعم المشرع الغاضب أن 'صاروخ واحد من طراز سارمات وهذا كل شيء ، قد ينهي الجزر في بريطانيا  لتصبخ غير موجودة'.

لكن أحد مقدمي العرض لم يقتنع بفكرة أن القضاء على بريطانيا  بضربة نووية من شأنه أن يحل مشاكل روسيا.

بريطانيا تمتلك أسلحة نووية'

وأشار إلى أن 'المملكة المتحدة تمتلك أسلحة نووية'. محذرا بقوله  'لن ينجو أحد في هذه الحرب.'

واضاف 'عندما تقترح الضربة بواسطة سارمات ، هل تفهم أنه لن ينجو أحد؟ لا أحد على هذا الكوكب '.

 

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