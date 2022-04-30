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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هيئة الترفيه السعودية تقدم 12 عرضا مسرحيا في أيام عيد الفطر

محمد سعد
محمد سعد

 تنتعش المسارح السعودية مجددًا باحتفالات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر ضمن "برنامج احتفالات العيد 2022" حيث تنظم الهيئة في أيام العيد 4 مسرحيات بـ 12 عرضًا ضمن مجموعة خيارات ترفيهية متنوعة توفرها للمواطنين والمقيمين والزائرين للاحتفال بالمناسبة.

 وتقام العروض المسرحية ضمن "برنامج احتفالات العيد 2022" الذي تنظمه في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، حيث تتنوع العروض ما بين كوميدية واجتماعية، مما يسهم في استمرار الأنشطة الترفيهية وامتدادها في المملكة طوال العام. وتستقطب المسرحيات التي تعرض ما بين 4 إلى 6 مايو المقبل، أبرز النجوم والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، لإدخال الفرحة والسرور خلال أيام عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين والزوار.

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 وتشمل العروض كلًّا من: مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تقام في العاصمة الرياض على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد رياض سيتي"، ومسرحية "اللمبي في الجاهلية" التي تقام في مدينة جدة على مسرح النادي الأدبي الثقافي، ومسرحية "حلالهم دلالهم" على مسرح كليات الأصالة في الدمام، ومسرحية "طار بالعجة" على مسرح جامعة الملك خالد في أبها.

 وتغمر الأنشطة المتنوعة للهيئة العامة للترفيه فـي برنامج احتفالات العيد 2022، الساحات الواقعية والمنصات الرقميـة، بما يحفز المشاركة الاجتماعية من مختلف شرائح المجتمع، للإسهام في مضاعفة الفرحة، وإضفاء مزيد من البهجة والاحتفاء بفعاليات عيد الفطر.

موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه أيام العيد أيام عيد الفطر الليلة الكبيرة

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