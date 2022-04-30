فيفي عبده تشارك متابعيها كواليس مسلسل "شغل في العالي"

شاركت الفنانة فيفي عبده، صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الصورة من كواليس تصوير مسلسلها “شغل عالي”، مما نال إعجاب متابعيها.

وتعود فيفي عبده، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

أبطال مسلسل شغل في العالي

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل في العالي

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.