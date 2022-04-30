الناتو يشعل حرب أوكرانيا.. روسيا: تجميد حوار الاستقرار الاستراتيجي مع أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، تجميد الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، رسميا بسبب العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله اليوم السبت إن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي "جُمّد" رسميا.

وقال فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية لوكالة تاس إن هذه الاتصالات يمكن استئنافها بمجرد اكتمال ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وأكدوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع، لكنهما يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمده.

وقال لافروف لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية: "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".

وكشف وزير الخارجية عن النفاق الواسع النطاق والمعايير المزدوجة التي أظهرتها الدول الغربية مؤخرا من خلال جعل الصراع مستمر حتى "آخر أوكراني".