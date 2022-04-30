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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عطل جديد يصيب فيسبوك في عدد من الدول

فيس بوك
فيس بوك

أبلغ مستخدمو "فيسبوك" في عدد من البلدان، عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت شبكة التواصل الاجتماعي، حيث برزت بعض المشاكل التي منعت المستخدمين من الوصول إلى الموقع الخاص بالخدمة اليوم، السبت الموافق 30 أبريل 2022.

ووفقا للرسم البياني المقدم من موقع الويب المستقل Downdetector، أبلغ أكثر من 450 مستخدما، بأنهم يواجهون مشكلات في استخدام موقع التواصل الأشهر Facebook، حيث تم الإبلاغ عن الانقطاع للمرة الثانية في آخر 24 ساعة.

 

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عطل جديد يصيب "فيس بوك" في عدد من الدول

وتبعا لبيانات "Downdetector"، المتخصص في رصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، أبلغ حوالي 92% من مستخدمي موقع فيسبوك المتأثرين بالعطل، عن أنهم واجهوا مشاكل مع موقع الويب الخاص بالخدمة، بينما أبلغ حوالي 6٪ آخرون عن مشاكل في استخدام تطبيق فيس بوك خلال الساعات الماضية، بينما اشتكى 3% من المستخدمين من أنهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان أبلغوا في السابق عن مشاكل في تطبيق فيسبوك وواتساب خلال الـ48 ساعة الماضية، كان من بينها مصر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

 عطل جديد يصيب "فيسبوك" في عدد من الدول
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