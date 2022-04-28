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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عاجل.. عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب في مصر وبعض دول العالم

واتساب
واتساب

أصاب عطل مفاجئ تطبيق التراسل الأشهر واتساب، خلال الدقائق القليلة الماضية، ما تسبب في توقف أكبر منصات المراسلة التابعة لشركة "ميتا" عن العمل في مناطق مختلفة من العالم اليوم الموافق الخميس.

وانهالت آلاف الشكاوى حول عطل واتساب، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا إرسال أو استقبال الرسائل، مع ظهور رسالة "قد يكون لديك رسائل جديدة، جار التحقق من واتساب".

عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب في مصر وبعض دول العالم


وذكر موقع «Down Detector» الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل بتطبيق واتساب على الهواتف الذكية وحواسبهم الشخصية.

وتعرض الآلاف من مستخدمي واتساب في مصر لانقطاع كامل بالخدمة، وأظهر موقع «Down Detector»، أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لعطل مفاجئ بتطبيق المراسلة العالمي، جعلهم غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل، حيث أشارت خريطة الأعطال لأماكن تعطل المواقع جغرافيا في بعض الدول من بينها أوروبا وبريطانيا و فرنسا، بالإضافة لجنوب آسيا ومناطق في الشرق الأوسط.

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