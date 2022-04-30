المستشفيات التعليمية تستهل " حملة القسطرة..طوق نجاة " بإنقاذ حياة 420 مريضا

صرح أ.د محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن الهيئة نجحت بإمتياز كعادتها عند خوض التحديات الجديدة التى تبرز دورها الطبي والإنساني الريادي في إنقاذ حياة المرضى كحق أصيل لهم في الحصول على خدمة طبية وصحية متميزة ، وبمعايير عالمية تمثل دور الهيئة فى تطبيق مفاهيم الجودة الطبية الشاملة، وفى هذا الإطار نجحت الهيئة فى إنقاذ حياة ٤٢٠ مريضا من المصابين بأمراض الشرايين التاجية الحادة والجلطات عن طريق فرق قسطرة الطوارئ بوحدات الهيئة المنتشرة بمختلف محافظات مصر وذلك منذ انطلاق حملة "القسطرة .. طوق نجاة" والتى دشنتها الهيئة بتاريخ ٢٠ مارس الماضي.

وأفاد أ.د وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية أن الهيئة تستهدف الوصول إلى النسب العالمية فى إستخدام تقنيات القسطرة التداخلية الحديثة، والتى تمثل ٩٠ % من حالات الجلطات، عوضا عن استخدام مذيبات الجلطة ، وذلك بدلا من النسب الحالية التي تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ % ، ولذلك توسعت الهيئة في تطوير وإنشاء فرق قسطرة الطوارئ بمختلف وحداتها لتغطية أكبر عدد ممكن من محافظات الجمهورية ، حيث تعمل فرق قسطرة الطوارئ بالمعهد القومي للقلب بالقاهرة وكذلك بالمستشفيات التعليمية التابعه للهيئة وهي مستشفيات المطرية و أحمد ماهر بمحافظة القاهرة ومستشفى بنها بمحافظة القليوبية ومستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفيه ومستشفى دمنهور بمحافظة البحيره ومستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية ومستشفى سوهاج بمحافظة سوهاج ومستشفى قفط بمحافظة قنا .

وأضاف أ. د. أحمد حسنين استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى أن معهد القلب أول من ساهم في هذه التقنية المتطورة وذلك انطلاقا من الرؤيه الثاقبه للأستاذ الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة بربط مستشفيات الهيئة بمعهد القلب حتى يمكن الوصول بنسب إنقاذ حياة المرضى إلى النسب العالمية بجميع مستشفيات الهيئة، وحتى يتم تقديم أفضل خدمة طبية للمريض بمستشفيات الهيئة.



وأكد د. حسنين على أن وفيات أمراض القلب تعد السبب الأول للوفاة على مستوى العالم ، حيث من المعروف أن أمراض الشريان التاجي تصيب نسبة كبيرة من المرضى ذوي عوامل الخطورة مثل المدخنين ومرضى إرتفاع ضغط الدم ومرضى السكري ومرضى اعتلال الدهون ، منوها بأن مرض الشريان التاجي ينقسم إلى مرض مزمن ومرض حاد مثل جلطة الشريان التاجي وهنا يمثل عنصر الوقت عامل هام جدا للحفاظ على الحياة حيث يعد استخدام القسطرة التداخلية في الساعات الأولى بمثابة طوق النجاة للمريض ، وهي العنصر الأهم في الحفاظ على عضلة القلب وعودة المريض لحياته الطبيعية .