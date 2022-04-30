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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الفطر المبارك.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) يوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد إنتهاء أجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022.

ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الإحتفال (بعيد الفطر المبارك) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .

وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الاصلاح عيد الفطر المبارك

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