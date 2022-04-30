710 كراتين أسماك مُملحة.. استعدادات "تموين سوهاج" لعيد الفطر المُبارك

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، منذ قليل، إن المديرية عملت على توفير بعض المواد الغذائية الهامة، لتوفير احتياجات المواطنين ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المُبارك، حيث تم وضع خطة تضمن توافر السلع التموينية والغذائية الضرورية للمواطن بأنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن المواد الغذائية المتوفرة هي:"١٠٠ طن سكر مُعبأ- ٢٠ طن شاي بأنواعه- ٧٥ طن مكرونة بأنواعها- ١٠٠٠ كرتونة زيوت مختلفة الأنواع- ٢٥٠٠ كرتونة مسلى بأنواعها- ١٠ طن دقيق مُعبأ- ٥٠ طن أرز مُعبأ- ٢٠ طن لحوم مجمدة- ٢٠ طن فراخ مجمدة- ٦٠ كرتونة رنجة بأنواعها- ١٠٠ كرتونة سمك بأنواعه- ٥٠٠ كرتونة تونة بانواعها- ٥٠ كرتونة فسيخ بأنواعه".

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم تدشين مبادرة العيد فرحتنا، وتم افتتاح أربعة معارض بمدينة سوهاج، وذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، حيث وجه الأخير بافتتاح معارض "العيد فرحتنا" بكل مركز من مراكز سوهاج؛ لتوفير احتياجات المواطن السوهاجي، بكافة أرجاء المحافظة.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه تم إعداد غرف عمليات رئيسية بالديوان العام بالمديرية، وأخرى فرعية بكافة الإدارات بمراكز المحافظة؛ للمتابعة ٢٤ ساعة خلال أيام عيد الفطر المُبارك؛ وذلك لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وإبلاغ المحافظة والوزارة بالموقف التمويني يوميًا خلال أيام العيد أولاً بأول، تكثيف الحملات على الأسواق؛ لمتابعة سير العمل بالمخابز والمنشآت التجارية، ومتابعة الأسعار.

واختتم المهندس محمد إبراهيم، حديثه مع موقع صدى البلد، موجهًا تهنئته بعيد الفطر المُبارك، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وجميع قيادات الجمهورية الكِرام، والأمة الإسلامية أجمعين، مُتمنيًا للمواطنين قضاء أجازة عيد سعيدة.