عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 8378 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلنت مديرية التموين بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، السبت، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بلغت 8378 طناً و 67 كيلو جرام.

710 كراتين أسماك مُملحة.. استعدادات "تموين سوهاج" لعيد الفطر المُبارك

محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الفطر: الله يوفقكم في دفع عجلة التنمية

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.


وأشار «الهابط» ، إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

 

من جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

عيد الفطر كفر الشيخ وزير التموين الأقماح محافظ كفر الشيخ مديرية التموين اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الفطر: الله يوفقكم في دفع عجلة التنمية

إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

دفرية بطل الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بمركز كفر الشيخ.. صور

ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في كفر الشيخ

طوارئ في مصيف بلطيم استعداداً لعيد الفطر المبارك.. صور

تضامن كفر الشيخ تكرم حفظة القرآن الكريم بـ الزعفران.. صور

تحصين 33 ألفا و600 طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

ليفربول ضد نيوكاسل.. محمد صلاح يشارك في المباراة على حساب ماني

موعد صلاة العيد فى القاهرة وجميع محافظات مصر.. وكيفية ادائها وصيغة التكبيرات الصحيحة وعددها

جوجل تحذر الملايين من مستخدمي "كروم": "حدثوا متصفح الويب سريعا"

التهديدات البيولوجية عابرة للحدود.. الخارجية الروسية: الصراع النووي غير مقبول

فضل الاستغفار في نهاية شهر رمضان.. مسك الختام

"الوزراء": الاستجابة لـ486 حالة طبية بينهم 179 قرار علاج على نفقة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

أنا مش منى زكي.. دينا فؤاد تعلن موعد اعتزالها وسر تأخر الإنجاب

غش الحواوشي بإضافة كراتين البيض بدل اللحمة .. كارثة تهدد الصحة

يؤثر سلبا على الصحة.. أطباء يكشفون أضرار الإفراط في تناول كحك العيد

عماد متعب يكشف أفضل لاعب في مصر ورأيه في النني وقرار رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ