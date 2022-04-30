توريد 8378 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، السبت، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بلغت 8378 طناً و 67 كيلو جرام.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.



وأشار «الهابط» ، إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

من جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.