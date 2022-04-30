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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح للطلاب .. طريقة تصحيح امتحانات البابل شيت في الجامعات

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تعتمد العديد من الجامعات المصرية علي الامتحانات بنظام البابل شيت  وهو نظام جديد ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية.

 

وقدم الدكتور تامر شوقي أستاذ جامعي بكلية التربية جامعة عين شمس  نصائح في إمتحانات البابل شيت لمساعدة الطلاب نظرا لاقتراب امتحانات نهاية العامة حول  أساسيات حل امتحان البابل شيت، حتى لا يقع الطلاب في الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الرسوب في الامتحان، في النقاط التالية:

– يجب على الطالب ملئ بياناته الشخصية على ورقة الإجابة بالقلم الجاف.

– الحل داخل ورقة الإجابة بالقلم الرصاص.

– يتم تظليل الإجابة بشكل دائري واضح.

– يمنع تظليل دائرتين للسؤال الواحد.

-يمنع تماما استخدام قلم التصحيح.

-يجب على الطالب استغلال الوقت المحدد للامتحان في الحل وعدم الانشغال بأمور أخرى حتى يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة قبل نفاذ الوقت.

 

وكشف الدكتور تامر شوقي عن طريقة تصحيح البابل شيت  لافتا انها تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.

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وقال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام Bubble Sheet للمرة الأولى لطلبة الفرقة الأولى الشعبة الإنجليزية وسوف يتم عقد امتحان تجريبي في مقرر مادة الاقتصاد بنظام Bubble Sheet لطلاب الفرقة الأولى.

 

وأكد الدكتور محمد صافي حرص الكلية لتدريب وتأهيل الطلاب لخوض هذا النمط من الامتحانات وفقاً للقواعد التالية:

١- حضور الامتحان التجريبي إجباري لجميع طلاب الفرقة الأولى، ولجميع الطلاب المحملين بهذه المادة من الفرق الأعلى.

٢-توزيع الطلاب في أماكنهم داخل لجنة الامتحان سيكون وفقاً لأرقام الجلوس.

٣-يجب أن يتواجد الطلاب بمدرج الاحتفالات قبل موعد الامتحان على الأقل ١٥ دقيقة.

٤- احضار قلم جاف على الأقل.

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