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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية السعودية: ضبط 12 ألف مخالف للعمل والإقامة خلال أسبوع

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الداخلية  السعودية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 12 ألف مخالف، منهم 7.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 3 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1516 مخالفاً لنظام العمل.


وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 199 شخصًا، 47% منهم يمنيو الجنسية، و35% إثيوبيو الجنسية، و18% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 39 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأضافت أنه جرى ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 87 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 83 ألف رجل، ونحو 4 آلاف امرأة.

وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 76.7 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2512 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 11 ألف مخالف.

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