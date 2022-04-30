إستعداداً للعيد.. صحة الشرقية ترفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة التعاون التام والتنسيق بين جميع مديريات الخدمات ومراكز ومدن المحافظة إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك، مشددا على مدير مديرية الصحة ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة من خلال تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة ومنع الإجازات وزيادة أعداد الفرق الطبية بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مع الإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال ومشتقات الدم لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم زيادة عدد الأطباء والتمريض بالمستشفيات والتأكيد علي مديري العموم بالمديرية " الطب الوقائي، والطب العلاجي"، بالعمل على مدار الساعة، وإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للاستعانة بهم في الحالات الطارئة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التأكيد على مدير عام الصيدلة ومدير التموين الدوائي بإستمرار العمل بمخازن الأدوية التابعة للمديرية علي مدار الساعة أثناء أجازة عيد الفطر المبارك، وتأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مع تكثيف المتابعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية من خلال الفرق الإشرافية، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعه، ومختلف الإدارات الفنية بالمديرية.

و أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة، وتم التاكيد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لإحكام الرقابة علي سوق الغذاء، والتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك التأكيد علي مديري إدارات صحة البيئة، والعلاج الحر بالمديرية بتكثيف الرقابة علي المنشآت المختلفة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.