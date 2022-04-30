عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستعداداً للعيد.. صحة الشرقية ترفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة التعاون التام والتنسيق بين جميع مديريات الخدمات ومراكز ومدن المحافظة إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك، مشددا على مدير مديرية الصحة ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة من خلال تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة ومنع الإجازات وزيادة أعداد الفرق الطبية بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مع الإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

وأكد  الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية  أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال ومشتقات الدم لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم زيادة عدد الأطباء والتمريض بالمستشفيات والتأكيد علي مديري العموم بالمديرية " الطب الوقائي، والطب العلاجي"، بالعمل على مدار الساعة، وإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للاستعانة بهم في الحالات الطارئة.

صحة الشرقية: ضبط وإعدام 4 أطنان أغذية فاسدة وتشميع مخبز ومصنع بفاقوس

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التأكيد على مدير عام الصيدلة ومدير التموين الدوائي بإستمرار العمل بمخازن الأدوية التابعة للمديرية علي مدار الساعة أثناء أجازة عيد الفطر المبارك، وتأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مع تكثيف المتابعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية من خلال الفرق الإشرافية، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعه، ومختلف الإدارات الفنية بالمديرية.

و أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة، وتم التاكيد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لإحكام الرقابة علي سوق الغذاء، والتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك التأكيد علي مديري إدارات صحة البيئة، والعلاج الحر بالمديرية بتكثيف الرقابة علي المنشآت المختلفة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

الشرقية عيد الفطر الصحة وزارة الصحة احتفال صحة الشرقية مستشفيات المستلزمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

ترشيحاتنا

ليفربول ضد نيوكاسل.. محمد صلاح يشارك في المباراة على حساب ماني

موعد صلاة العيد فى القاهرة وجميع محافظات مصر.. وكيفية ادائها وصيغة التكبيرات الصحيحة وعددها

جوجل تحذر الملايين من مستخدمي "كروم": "حدثوا متصفح الويب سريعا"

التهديدات البيولوجية عابرة للحدود.. الخارجية الروسية: الصراع النووي غير مقبول

فضل الاستغفار في نهاية شهر رمضان.. مسك الختام

"الوزراء": الاستجابة لـ486 حالة طبية بينهم 179 قرار علاج على نفقة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

أنا مش منى زكي.. دينا فؤاد تعلن موعد اعتزالها وسر تأخر الإنجاب

غش الحواوشي بإضافة كراتين البيض بدل اللحمة .. كارثة تهدد الصحة

يؤثر سلبا على الصحة.. أطباء يكشفون أضرار الإفراط في تناول كحك العيد

عماد متعب يكشف أفضل لاعب في مصر ورأيه في النني وقرار رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ