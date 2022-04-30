محاق شوال.. القمر يختبئ عن الأنظار في سماء الليلة

نشهد اليوم ظاهرة فلكية جديدة حين يصل القمر لمرحلة المحاق وسيكون القمر الجديد (محاق شوال) فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون على مواعيد اليوم السبت 30 أبريل القمر الجديد (محاق شوال) وان القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم حيث انه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا.



وأوضح الدكتور" تادرس" أن القمر سوف يكون وجه المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.

وأشار أن هذا الوقت وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.



يتكون المحاق عندما يتواجد القمر بين الشمس والأرض أثناء دوران القمر حول الأرض، وخلال هذا الطور يظهر القمر بشكل مظلمٍ عند النظر إليه من الأرض، إذ إن الجزء المضيء منه يكون في الجهة الأخرى للقمر البعيدة عن الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تحدث ظاهرة كسوف الشمس خلال طور المحاق لكن ليس من الشرط حدوثها خلال كل طور محاق؛ وذلك بسبب ميلان دوران القمر في مداره حول الأرض بمقدار 5.1 درجة مقارنةً بدوران الأرض في مدارها حول الشمس، وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما يكون خط تقاطع المدارين باتجاه مركز الشمس.