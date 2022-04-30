السعودية.. وزارة الحج توجه نداءا هاما لضيوف الرحمن

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية دعوة لعموم المغادرين من ضيوف الرحمن بضرورة التقيد بأحجام وأوزان ومواصفات أمتعة السفر في مرحلة المغادرة، وضرورة التواصل مع شركة الطيران الناقلة للتأكد من المواصفات المسموح بها عند السفر كذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

وأصدرت الوزارة التعميم لجميع شركات العمرة السعودية بالتأكيد ومتابعة مغادرة المعتمرين بناءً على مواعيد رحلاتهم وضرورة توعيتهم بأحجام ومقاسات أمتعة السفر المسموح بها.

وأكدت أن هذا الإجراء يسهل على ضيوف الرحمن إنهاء إجراءات مغادرتهم ويسهم في تقليص زمن الانتظار في صالات المغادرة.