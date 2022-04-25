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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. توجيه من وزارة الحج والعمرة لزوار بيت الله بشأن التصوير

التصوير في الحرم
التصوير في الحرم

دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، المعتمرين في بيت الله الحرام إلى التفرغ للعبادة في أطهر بقاع العالم.

وقالت الوزارة السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله، وتزعج العابرين بجانبك أثناء التصوير، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك".

وأوضحت الوزارة أنه "عند الرغبة في التصوير داخل الحرم، على الشخص احترام خصوصية الآخرين أثناء أدائهم للمناسك".

وأضافت أنه "على الشخص تجنب تصوير أي موقف خاص".
 

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