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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تعذّر رؤية هلال شهر شوال

خلال شهر شوال - ارشيفي
خلال شهر شوال - ارشيفي

أفادت صحيفة سبق السعودية؛ بتعذّر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت في عدة مناطق.

ووفقًا للمعلومات؛ فقد تَعَذّر على لجان الترائي في عدد من المناطق، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1443هـ، مساء اليوم السبت.

وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.. وفي حال تَعذّر الرؤية؛ سيكون يوم غدٍ الأحد المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غدٍ الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري 1443هـ.

وتتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيدًا لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي. 

فلكيا عيد الفطر الإثنين.. رؤية هلال شوال اليوم مستحيلة

قطر تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

السعودية عيد الفطر شوال المحكمة العليا رمضان

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