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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الخطر النووي.. لماذا تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأشهر إضافية؟

بوتين
بوتين

تتصاعد الحرب في أوكرانيا الآن في المدن الشرقية والجنوبية منها، لكن أصداء الصراع آخذة في الاتساع بشكل يقول إنه من الصعب أن تفلت دولة في العالم من تبعات الحرب، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

توقع محللون أن تستمر الحرب لأشهر على الأقل، متسببة في آثارٍ سياسية واقتصادية وإنسانية بعيدة المدى .

في  البدء كان التوقعات تقول إن الحرب ستكون  حرب خاطفة وسريعة، تنتهي بالسيطرة على العاصمة كييف قبل شهرين، لكن من المقرر أن تستمر الحرب لأسابيع وشهور ، إن لم يكن أطول.

وذكر المحللون إن عواقب الحرب التي استمرت حتى تلك الفترة الطويلة ستكون عواقب وخيمة.

والخوف كما يقول المحللون من إنه سيكون هناك خطر دائم من امتداد الحرب والتسبب في اندلاع حريق أوسع - عسكريًا وفي مواجهة متزايدة بشأن صادرات الطاقة الروسية، والتي تحتاجها أوروبا بشدة.
وحذر المحللون من أنه في أي وقت تنخرط فيه قوتان نوويتان كبيرتان مثل روسيا والولايات المتحدة في صراع غير مباشر ، كما هو الحال في ضوء ضخ واشنطن الهائل للأسلحة في أوكرانيا ، تظل إمكانية المواجهة المباشرة قائمة.
والحرب الأطول تعني المزيد من عدم اليقين للزعماء الغربيين.

 

وهناك سبب أساسي لاستمرار الحرب، حيث إن الصورة الاستراتيجية في أوكرانيا، تقول أن الدولة بعيدة عن الهزيمة والغزاة لم يتم هزيمتهم بعد، وهو ما يعني أن أيا من الجانبين ليس لديه حافز قوي لمتابعة المسالك الدبلوماسية  لإنهاء الحرب، هذا إن أوكرانيا ليس لديها ثقة في بوتين بعد غزوه والتدفق المتسارع للأسلحة الغربية الهجومية تشجع آمال النصر في كييف.

في غضون ذلك، لم يحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن أيًا من أهدافه بعد الانسحاب من ضواحي كييف.

على الرغم من الخسائر الفادحة التي تم الإبلاغ عنها في الرجال والعتاد ، فقد وضع جنرالاته أهداف حرب جديدة لقواتهم بالاستيلاء على الساحل الجنوبي الأوكراني بأكمله  لخنق البلاد من خلال قطع وصولها إلى البحر الأسود.

 

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