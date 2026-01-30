تشكيل مباراة إسبانيول وألافيس في الدوري الإسباني

أعلن الجهازان الفنيان لناديي إسبانيول وديبورتيفو ألافيس، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإسباني.

جاء تشكيل إسبانيول كالتالي:

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش.

خط الدفاع: كارلوس روميرو – لياندرو كابريرا – فيرناندو كاليرو – كليمنس ريدل.

خط الوسط: رامون تيراتس – إدو إكسبوسيتو – أوركو جونزاليس دي زاريت – خوفري كاريراس.

خط الهجوم: كيكي جارسيا – روبرتو فيرنانديز.

فيما جاء تشكيل ألافيس كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.

خط الدفاع: جوناثان كاسترو أوتو – بينافيديز – جون باتشيكو – فيكتور بارادا.

خط الوسط: كاليببي – أنطونيو بلانكو – بابلو إيبانيز – كارليس ألينيا.

خط الهجوم: توني مارتينيز – لوكاس بويه.

ويحتل فريق إسبانيول المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق ألافيس في المركز 15 برصيد 22 نقطة.