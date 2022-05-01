انتحار أم عمليات مقصودة .. أثرياء روس يموتون في ظروف مجهولة

لا يزال الغموض يكتنف حالات الانتحار المزعومة لستة من رجال الأعمال الروس البارزين، وذلك منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

انتحار أم قتل؟

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لقي أربعة من أصحاب المليارات ومديرين تنفيذيين في شركة جازبروم العملاقة للغاز والنفط المملوكة للدولة مصرعهم منذ أن بدأت القوات الروسية حربها مع أوكرانيا في أواخر يناير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن من بين هؤلاء رجال الأعمال “ميخائيل واتفورد”، قطب الغاز والممتلكات المولود في أوكرانيا والذي أخبر أصدقاءه أنه يخشى قائمة بوتين المستهدفة "لسنوات".

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