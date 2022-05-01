المصريون قضوا شم نسيم مختلف هذا العام.. شاهد

تجولت عدسة صدى البلد في شوارع القاهرة لرصد كيفية احتفال المواطنين بشم النسيم خاصةً بعد تزامنه هذا العام مع شهر رمضان المبارك.

وقال خالد محمود، إنه آجل الاحتفال بشم النسيم هذا العام خاصةً اكلاته المعروفة من أسماك مملحة كالفسيخ والرنجة، وكذلك الخروج للمتنزهات.

وأشار جلال محمد، أنه سيؤجل احتفالية شم النسيم للعيد، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء ويتناولون أشهى المأكولات ويكون احتفال في أجواء الربيع العليلة.



وقال أستاذ بمعمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: موعد شم النسيم هذه السنة هو يوم الاثنين 25 أبريل 2022م ، بينما يحين موعده السنة القادمة يوم الاثنين 17 أبريل 2023م.

وأضاف أستاذ بمعمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنه نظراً لارتباط تحديد هذا اليوم بكلٍّ من دورتي الشمس والقمر اللتين تتباينان فيما بينهما ومع دورة أيام الأسبوع ، فإنه لن يأتي شم النسيم في هذه الدورة الشمسية القمرية سوى مرتين فقط في رمضان.

وأوضح أستاذ بمعمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، ان شم النسيم سيكون موعده عام 2024م يوم الاثنين 6 مايو ، بينما لو كانت دورته منتظمة فقط مع الشمس لشهدنا قدومه للسنة ثالثة في رمضان، لكنها تقضي بأن يتحرك فقط بين يومي 5 إبريل و6 مايو من التقويم الميلادي الجريجوري.