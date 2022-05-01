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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| نيسان تعزز برنامج القيادة الذاتية.. ومزاد عالمى يضم سيارة فريدة من نوعها

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

نيسان تعزز برنامج القيادة الذاتية باستخدام تقنية Luminar lidar.. صور

أبرمت نيسان شراكة مع شركة Luminar لتطوير Lidar لدمج الوظائف المستقلة المتقدمة في جيلها القادم من السيارات، حيث تستخدم الشركة المصنعة اليابانية نسخة معدلة خصيصًا من Skyline الخاص بها لاختبار وتكوين مستشعرات Luminar الصغيرة التي ستستخدمها أيضًا شركات منافسة في سياراتها المستقبلية مثل فولفو ومرسيدس.

 

لومين كورن.. مواصفات أحدث سيارة كهربائية من شانجان| صور

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل أسواق السيارات العالمية، بعد أن كشفت العلامة التجارية شانجان عن أحدث إصداراتها من فئة السيارات الكهربائية، وهي النسخة الأنيقة التي تحمل الاسم " لومين كورن" ذات التصميم الخارجي المميز.

 

كيا EV6 تكتسح جوائز iF Design لعام 2022.. صور

تألقت العلامة التجارية الكورية كيا في السنوات العديد من الجوائز الهامة في حفل توزيع جوائز IF Design 2022، ويعكس ذلك النجاح والتطور الهائل للشركة مؤخراً، مما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته فلسفة التصميم الجديدة للشركة، فضلاً عن نهجها المبتكر في التعامل مع التطورات الحالية في هذه الصناعة وعملاء السيارات الكهربائية المحتملين. 

 

جاكوار TCS ريسينج تكشف عن نموذج اختباري جديد لـ GEN3.. صور

كشفت جاكوار TCS ريسينج عن النموذج الأولي للسيارة الاختبارية لعام 2023، بعد الكشف عن الجيل الثالث من سيارة سباق الفورمولا إي الكهربائية بالكامل.

 

مزاد عالمى يضم سيارة كلاسيكية فريدة من نوعها .. صور

تضم مزادات السيارات العالمية العديد من القطع الفريدة في عالم المركبات، مما يزيد من أهمية الأمر لعشاق ومحبي السيارات، وخاصة إذا تعلق الموضوع بالسيارات الكلاسيكية النادرة، ومنها النجمة المتألقة من شيفروليه وهي الايقونة كورفيت ZR2.

نيسان القيادة الذاتية Luminar لومين كورن كيا جاكوار

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