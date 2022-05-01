أخبار السيارات| نيسان تعزز برنامج القيادة الذاتية.. ومزاد عالمى يضم سيارة فريدة من نوعها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أبرمت نيسان شراكة مع شركة Luminar لتطوير Lidar لدمج الوظائف المستقلة المتقدمة في جيلها القادم من السيارات، حيث تستخدم الشركة المصنعة اليابانية نسخة معدلة خصيصًا من Skyline الخاص بها لاختبار وتكوين مستشعرات Luminar الصغيرة التي ستستخدمها أيضًا شركات منافسة في سياراتها المستقبلية مثل فولفو ومرسيدس.

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل أسواق السيارات العالمية، بعد أن كشفت العلامة التجارية شانجان عن أحدث إصداراتها من فئة السيارات الكهربائية، وهي النسخة الأنيقة التي تحمل الاسم " لومين كورن" ذات التصميم الخارجي المميز.

تألقت العلامة التجارية الكورية كيا في السنوات العديد من الجوائز الهامة في حفل توزيع جوائز IF Design 2022، ويعكس ذلك النجاح والتطور الهائل للشركة مؤخراً، مما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته فلسفة التصميم الجديدة للشركة، فضلاً عن نهجها المبتكر في التعامل مع التطورات الحالية في هذه الصناعة وعملاء السيارات الكهربائية المحتملين.

كشفت جاكوار TCS ريسينج عن النموذج الأولي للسيارة الاختبارية لعام 2023، بعد الكشف عن الجيل الثالث من سيارة سباق الفورمولا إي الكهربائية بالكامل.

تضم مزادات السيارات العالمية العديد من القطع الفريدة في عالم المركبات، مما يزيد من أهمية الأمر لعشاق ومحبي السيارات، وخاصة إذا تعلق الموضوع بالسيارات الكلاسيكية النادرة، ومنها النجمة المتألقة من شيفروليه وهي الايقونة كورفيت ZR2.