مزاد عالمى يضم سيارة كلاسيكية فريدة من نوعها .. صور

تضم مزادات السيارات العالمية العديد من القطع الفريدة في عالم المركبات، مما يزيد من أهمية الأمر لعشاق ومحبي السيارات، وخاصة إذا تعلق الموضوع بالسيارات الكلاسيكية النادرة، ومنها النجمة المتألقة من شيفروليه وهي الايقونة كورفيت ZR2.

مزاد علني يضم سيارة كلاسيكية فريدة من نوعها

مزاد علني يضم سيارة كلاسيكية فريدة من نوعها

تنتمي السيارة شيفروليه كورفيت ZR2 إلى الفئة الرياضية المكشوفة، والتي سيتم عرضها في الفترة بين 13 إلى 21 مايو المقبل داخل مزاد ميكوم الشهير، وتعد هذه السيارة هي واحدة من الاصدارت الفريدة والنادرة بالفعل والتي تعود إلى موديلات 1971.

مزاد علني يضم سيارة كلاسيكية فريدة من نوعها

تحتوي السيارة شيفروليه كورفيت ZR2 على نظام الإشعال الترانزستور، و انظمة تعليق مخصصة للخدمات الشاقة، مع نوابض جديدة و مكابح قرصية عالية الأداء، بالاضافة إلى محرك ثماني الاسطوانات طراز V، يعمل مع ناقل حركة Muncie M22 يدوي الأداء من 4 سرعات طراز Rock Crusher.

وتتمتع السيارة شيفروليه كورفيت ZR2 بحالة متميزة من الخارج والداخل، كما انها مازالت تضم فاتورة الشحن وملصق الخزان الأصلي و أمر الشراء الأصلي، بالاضافة إلى مقاعد من الجلد الاسود الفاخر بحالية جيدة، وعجلة قيادة كلاسيكية، ولمسات خشبية للابواب من الداخل، إلى جانب الحالة الفنية النادرة حيث قطعت السيارة مسافات تقدر بـ 14.004 كيلومتر فقط.

مزاد علني يضم سيارة كلاسيكية فريدة من نوعها

وحصلت السيارة شيفروليه كورفيت ZR2 على طلاء خارجي باللون الاخضر، مع جنوط متوسطة الحجم ذات لمسات فضية لامعة، وتصميم هيلكي انسيابي يمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى فتحات هوائية امامية، ومرايات جانبية معدنية، وصادم خلفي نحيف من المعدن اللامع.

مزاد علني يضم سيارة كلاسيكية فريدة من نوعها

وتشير التوقعات أن يتراوح سعر بيع السيارة شيفروليه كورفيت ZR2 بين مليون دولار امريكي و1.2 مليون دولار امريكي.