شركة TVR تعود للسوق من جديد بسيارة كهربائية في عام 2024.. صور

دخلت العلامة التجارية للسيارات الرياضية التي أعيد إحياؤها TVR كأحد الرعاة الجدد في سلسلة سباقات الفورمولا إي الكهربائية، حيث أعلنت عن استراتيجية كهربائية متسارعة تهدف الى تقديم سيارة جريفيث EV الرياضية إلى السوق في عام 2024.

ستقوم مجموعة Ebbw Vale التي كانت وراء إعادة اختراع TVR والتي أظهرت طرازها الأول، وهي سيارة Griffith التي تعمل بمحرك فورد V8، في عام 2017 برعاية Monaco e-Prix في 30 أبريل وسباقي London e-Prix في 30 و 31 يوليو.

شركة TVR تعود للسوق من جديد بسيارة كهربائية في عام 2024

وتقول إن شراكتها مع سلسلة السباقات "تمثل نقطة تحول في الاتجاه الاستراتيجي لشركة صناعة السيارات الرياضية البريطانية الشهيرة عالية الأداء حيث تسرع خططها لإضفاء الحيوية على العلامة التجارية".

يأتي هذا الإعلان بعد تشكيل مشروع مشترك مؤخرًا بين TVR وشركة تعدين الليثيوم في أمريكا الجنوبية Ensorcia Metals، والتي تم تصميمها لتمويل إنتاج Griffith ولضمان توريد البطاريات لدعم طرازات TVR الكهربائية في المستقبل.

لا تزال تفاصيل هذه النماذج المستقبلية نادرة، لكن TVRتستعد للانتقال أخيرًا إلى مصنعها الجديد بالقرب من كارديف في الأشهر المقبلة، حيث سيتم بناء السيارات وفقًا لعملية التصنيع "i-Stream" التي ابتكرها المصمم جوردون موراي.

شركة TVR تعود للسوق من جديد بسيارة كهربائية في عام 2024

من المفهوم أن المبنى يتطلب حوالي 18 شهرًا من أعمال التجهيز ، لكن TVRقالت إنها ستبدأ في إنتاج السيارات في وقت اسرع من ذلك.

وتعليقًا على شراكة TVR الجديدة مع Formula E، قال مات سكاميل المدير التجاري للمسلسل: "إن رؤية TVRالشركة المصنعة للسيارات الرياضية عالية الأداء ، تتخطى وتجعل هذا الالتزام بالكهرباء علامة بارزة ومتوافقة مع رؤية فورمولا Eلمستقبل كهربائي.

لم يتم تأكيد ما إذا كانت TVR ستقدم مزيدًا من التفاصيل عن خططها للكهرباء أو حتى معاينة الطرز الجديدة في السباقات.