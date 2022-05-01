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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تاريخ المواجهات يحذر الأهلي من وفاق سطيف قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق وفاق سطيف الجزائري في اطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

وفاز الأهلي على الرجاء بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة بالمغرب بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1.

فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 يولبو 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وواجه فريق الأهلي نظيره وفاق سطيف من قبل عدة مرات ضمن المنافسات بالبطولات الأفريقية.

تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف 

واجه فريق الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري خمس مرات قبل ذلك حيث فاز سطيف في ثلاث مرات مقابل مرتين للأهلي.

وتعد المواجهة المقبلة بين الأهلي ووفاق سطيف هى الثالثة التي يلتقى فيها المارد الأحمر أمام بطل الجزائر في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث تقابلا مرتين من قبل كانت الأولى في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا موسم 1988 وهزم الأهلي فى لقاء الذهاب بالجزائر بهدفين دون رد قبل أن يعود ويفوز الأهلي بنفس النتيجة بلقاء الإياب بالقاهرة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز بها وفاق سطيف بنتيجة 4-2 ليصعد الى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا.

وكانت المواجهة الثانية بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018 وفاز الأهلي وقتها بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم خسر في لقاء الإياب بالجزائر بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجه 3-2.

وواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في نهائي كأس السوبر الافريقي موسم 2015 حيث أقيمت المباراة  بالجزائر وفاز بها وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف 

وستقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في القاهرة  يومي 6 أو 7 مايو المقبل بينما تقام مباراة العودة بالجزائر يومي 13 أو 14 مايو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عبر قناة بي ان سبورت .

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