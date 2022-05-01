تقام اليوم الأحد 1 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم في مقدمتها مواجهة الزمالك وايسترن كومباني.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X بيراميدز - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 3
المصري البورسعيديX المقاولون العرب - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 2
إيسترن كومباني X الزمالك - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X تشيلسي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
توتنهام X ليستر سيتي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
وست هام X آرسنال – الساعة 5:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premiu
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي X أوساسونا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
غرناطة X سيلتا فيجو – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
برشلونة X ريال مايوركا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
يوفنتوس X فينيزيا – الساعة 12:30
ميلان X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا
إمبولي X تورينو – الساعة 3 عصرا
أودينيزي X انتر ميلان – الساعة 6 مساء
روما X بولونيا – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تروا X ليل – الساعة 1 ظهرا
ستاد بريست 29 X كليرمون فوت – الساعة 3 عصرا
لوريان X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا
موناكو X أنجيه – الساعة 3 عصرا
مونبلييه X ميتز – الساعة 3 عصرا
بوردو X نيس – الساعة 5 مساء
مارسيليا X ليون – الساعة 8:45 مساء