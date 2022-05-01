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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 1 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم في مقدمتها مواجهة الزمالك وايسترن كومباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X بيراميدز - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 3

المصري البورسعيديX  المقاولون العرب - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 2

إيسترن كومباني  X الزمالك - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X   تشيلسي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

توتنهام X ليستر سيتي   – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

وست هام X آرسنال – الساعة 5:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premiu 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

إلتشي X أوساسونا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1    

غرناطة X سيلتا فيجو – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

برشلونة X ريال مايوركا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1     

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس X فينيزيا – الساعة 12:30

ميلان X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا              

إمبولي X تورينو – الساعة 3 عصرا      

أودينيزي X انتر ميلان – الساعة 6 مساء        

روما  X بولونيا – الساعة 8:45 مساء            

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

تروا  X ليل – الساعة 1 ظهرا                

ستاد بريست 29 X كليرمون فوت – الساعة 3 عصرا                

لوريان X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا        

موناكو X أنجيه – الساعة 3 عصرا        

مونبلييه X ميتز – الساعة 3 عصرا        

بوردو X نيس – الساعة 5 مساء              

مارسيليا X  ليون – الساعة 8:45 مساء

مباريات مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

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