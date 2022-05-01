تقام اليوم الأحد 1 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم في مقدمتها مواجهة الزمالك وايسترن كومباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X بيراميدز - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 3

المصري البورسعيديX المقاولون العرب - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 2

إيسترن كومباني X الزمالك - الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X تشيلسي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

توتنهام X ليستر سيتي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

وست هام X آرسنال – الساعة 5:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premiu

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X أوساسونا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

غرناطة X سيلتا فيجو – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة X ريال مايوركا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس X فينيزيا – الساعة 12:30

ميلان X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا

إمبولي X تورينو – الساعة 3 عصرا

أودينيزي X انتر ميلان – الساعة 6 مساء

روما X بولونيا – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تروا X ليل – الساعة 1 ظهرا

ستاد بريست 29 X كليرمون فوت – الساعة 3 عصرا

لوريان X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا

موناكو X أنجيه – الساعة 3 عصرا

مونبلييه X ميتز – الساعة 3 عصرا

بوردو X نيس – الساعة 5 مساء

مارسيليا X ليون – الساعة 8:45 مساء