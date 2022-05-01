خلال مناقشة ساخنة على تويتر..إيلون ماسك لنائبة أمريكية: توقفي عن مغازلتي

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" تغريدة على "تويتر" الذي اشتراه مؤخراُ، رد من خلالها على النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وقالت النائبة اليسارية كورتيز في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن "لكراهية تضخمت في المنصة الاجتماعية الشهيرة نتيجة سيطرة أصحاب الملايين عليها في إشارة إلى إيلون ماسك الذي أعلن الاستحواذ على موقع تويتر قبل أيام.

وكتبت "أن جرائم الكراهية تزايدت نتيجة سيطرة بعض المليونيريات الذين يعانون من الأنا على هذه المنصات الضخمة".

وتابعت قائلة "إن تاكر كارلسون (مذيع أمريكي شهير في قناة فوكس نيوز)، أو بيتر ثيل (رجل أعمال وملياردير أمريكي) اصطحباه على ما يبدو لتناول العشاء ما جعله يشعر بأنه مميز".

وقال إيلون ماسك في التغريدة: "توقفي عن مغازلتي.. أنا حقا خجول".

من جهتها علقت النائبة الأمريكية على ما كتبه ماسك، حيث أكدت أنها لم تكن تستهدفه بتغريدتها وأنها كانت تنتقد مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك"، وتابعت: "كما قلت، مشاكل الأنا".

وكان إيلون ماسك قد ذكر في وقت سابق أن الحزب اليساري يكره نفسه، حيث قال "أقصى اليسار يكره الجميع بمن فيهم أنفسهم".

كما تابع "لكنني لست من محبي اليمين المتطرف أيضا"، مضيفا "دعونا أقل كراهية وأكثر حبا".