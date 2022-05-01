متحدث أردوغان يلتقي رئيس أوكرانيا.. تفاصيل

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

ونقلت وكالة "أناضول" التركية، عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قوله إن استمرار مسار اسطنبول يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وإن تركيا تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن، مضيفاً أنّ "هدف الزيارة هو بحث العلاقات التركية الأوكرانية والمساهمة في إنهاء الحرب الدائرة".

واستضافت تركيا اجتماعاً بين مفاوضي موسكو وكييف في اسطنبول وآخر بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا في مارس.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد قمة في اسطنبول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي.

وقال أردوغان لبوتين في اتصال هاتفي الخميس إن تركيا تريد "إقامة سلام دائم في المنطقة بأسرع ما يمكن، من خلال زيادة الزخم المكتسب خلال محادثات اسطنبول"، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.