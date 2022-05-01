لفائف وصينية.. طرق مبتكرة لتقديم الرنجة في العيد

إذا كنتِ تحاولين تناول الرنجة بطرق مختلفة، تقدم لكِ اليوم طريقة عمل الرنجة بطرق مختلفة ومبتكرة.

لفائف الرنجة مع الصوص

المقادير :

أربع أسماك من الرنجة المخلية

بصلة صغيرة مقطعة شرائح

كوب فلفل أخضر مقطع

ورقتا لورى

كوب بقدونس

ثلثا كوب من الخل

ثلثا كوب ماء

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

انثري الملح والفلفل الأسود على الرنجة المخلية.

لفي سمك الرنجة على شكل لفائف أسطوانية الشكل وثبتيها بعصا خشبية.

ضعي لفائف الرنجة في صينية ثم ضعي عليها حلقات البصل، والفلفل المقطع، وورق اللورى، والخل والماء، ثم غطي الصينية بورق الألومنيوم وضعيها في الفرن في درجة حرارة 350 لمدة من 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي الرنجة من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم ضعيها في طبق التقديم.

طريقة عمل الرنجة بالكريمة البيضاء

المقادير:

أربع أسماك رنجة

كوب كريمة طبخ

ملعقة كبيرة من الزيت

ملح وفلفل أسود

كوب بصل مقطع شرائح

ملعقة صغيرة من المستردة

فلفل حار مقطع صغيرا

نصف كوب كزبرة

شرائح ليمون للتزيين

طريقة التحضير:

اغسلي السمك جيدا ونظفيه، بواسطة السكين قومي بعمل فتحات على جانبي السمكة.

ادهني الرنجة بالزيت والخل واجعليها تتخلل في الفتحات التي قمتِ بها في السمكة.

احضري مقلاة ضعيها على النار وضعي فيها كمية من الزيت ثم ضعي الرنجة وقلبيها على الجانبين لمدة 3 دقائق ثم أخرجيها من الزيت واتركيها لتبرد.

اخلطي باقي المحتويات جيدا ما عدا الفلفل الحار والكزبرة.

ضعي الرنجة في طبق التقديم، ضعي الخليط عليها ثم انثري الفلفل الحار والكزبرة وشرائح الليمون على السطح للتزيين.

طريقة جديدة لعمل الرنجة المخللة

المقادير:

أربع أسماك من الرنجة

ثلثا كوب عصير ليمون

أربع ملاعق دقيق أبيض

كوب زيت

ثلثا كوب خل أبيض

ثلثا كوب من الماء

ثلاثة أوراق لورى

كوب فلفل أخضر مقطع صغيرا

كوب بصل مقطع شرائح

شرائح ليمون للتزيين "حسب رغبتك"

طريقة التحضير:

اغسلي الرنجة جيدا ونظفيها جيدا.

انثري كمية قليلة من عصير الليمون على البطارخ وضعي كمية من الملح عليها وكمية أخرى داخل وخارج كل سمكة.

ضعي الزيت في مقلاة على النار، ضعي كل سمكة في الدقيق ثم في الزيت وقلبيها على الجانبين لمدة 3 دقائق ثم أخرجيها وضعيها في طبق واتركيها حتى تبرد.

أحضري قدرا وضعي فيه البصل، والخل، والماء، والفلفل المقطع، وعصير الليمون، وورق اللورى، ثم ضعيها على النار واتركيها حتى تغلي ثم ارفعيها عن النار وضعيها جانبا حتى تبرد.

رشي خليط الليمون والخل على طبق الرنجة ثم غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

أخرجي الطبق من الثلاجة وضعي عليه شرائح الليمون ثم قدميه لعائلتك.

رنجة بالطحينة والخضار



المقادير

4 وحدات رنجة (سمك مدخن)

بصل أخضر

1/2 كوب طحينة

زيت

فنجان خل

طماطم

فلفل أخضر حامي أو بارد

ماء



الطريقة

توضع كسرولة بها ماء على النار حتى تغلي.

نضع عليها فنجان خل.

نسقط فيها الرنجة حتى يبدأ جلدها ينسلخ عنها ثم نخرجه بسرعة ثم نخليها من الجلد والشوك ونقطعها فى طبق.

نقطع البصل والطماطم والفلفل ونقلبهم على الرنجة.

نخلط الطحينة بالماء وملعقتين خل حتى تخف قليلاً ثم توضع على الرنجة وتقلب معها وتترك لمدة نصف ساعة حتى يمتزج الطعم وتقدم بالهناء.



طريقة عمل رنجة مشوية بشرائح الليمون

المقادير

كيلو رنجة

عصير 3 ليمونات

شرائح ليمون

التحضير:

- اشوي الرنجة على النار مباشرة حتي يتشقق الجلد تماما، وقومي بتقسيمها إلى نصفين وضعيها في طبق التقديم.

- ابدئي في نزع الشوك منها وأضيفي إليها عصير وشرائح الليمون.

سلطة الرنجة بالبطاطس والمايونيز

المقادير

½ كيلو رنجة

2 ثمرة بطاطس مسلوقة مقطّعة مكعبات صغيرة

2 عود بصل أخضر مقطّع قطع صغيرة

ثمرة جزر مقطّعة قطع صغيرة

بصلة مقطّعة قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

¼ كوب بقدونس مفروم

¼ كوب مايونيز

2 ثمرة ليمون

طريقة التحضير

1- الرنجة تشوي على النار، ويزال الشوك والجلد ثم تقطع صغيرة، واعصري عليها الليمون.

2- اخلطي كل المكونات مع بعضها، وقلّبيها جيدا مع بعض، ضعيهم في الثلاجة، وعند التقديم تقدم في أطباق التقديم وزينيها بالبقدونس.

طريقة عمل الرنجة فى الفرن والمعروفة بصينية الرنجة بالبصل والطماطم

المقادير:

رنجة مدخنة واحدة 350 جراما تكفى لشخصين

طماطم مقطعة صغيرا

فلفل أخضر رومى مقطع صغيرا

بصلة متوسطة مقطعة صغيرا

ليمونة واحدة

2 ملعقة زيت

الطريقة:

نقوم بعمل حوالى 3 شقوق على الخفيف على ظهر الرنجة من الجانبين بعد ما نزيل أمعاء الرنجة ونرجع البطروخ مكانه.

ونضع صينية فيها 2 ملعقة زيت ونضع الرنجة فيها ونضعها على النار.

بعد نصف دقيقة نقلبها حتى يتقلص حجم الجلد وننتقل إلى الجانب الثانى بنفس الطريقة.

نزيل الرنجة وفى نفس الصينية نضع نصف المقادير ونضع عليها الرنجة ونغطيها بنصف المقادير الباقية ونعصر عليها نص ليمونة وندخلها الفرن حتى يتغير لونها.

