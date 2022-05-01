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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التاريخ يسجل أساطير جديدة.. أنشيلوتي يتوج بأقوى 5 دوريات أوروبية

أنشيلوتي
أنشيلوتي

توج فريق ريال مدريد بقيادة الايطالي كارلو أنشيلوتي بلقب دوري الليجا الإسبانية للمرة ال 35 في تاريخه.

وجاء تتويج ريال مدريد بعد حسمه لقب المسابقة لصالحه قبل النهاية بـ 4 جولات، بعد فوزه على إسبانيول برباعية نظيفة، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إشبيلية لـ 17 نقطة.

وأصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب في التاريخ يفوز بجميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وجاءت الألقاب الخمسة التي توج بها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في دوريات أوروبا على النحو التالي:

1- الدوري الإيطالي: 2004 ميلان

2- الدوري الإنجليزي الممتاز: 2010 تشيلسي

3- الدوري الفرنسي: 2013 باريس سان جيرمان

4- الدوري الألماني: 2017 بايرن ميونيخ

5- الدوري الإسباني: 2022 ريال مدريد

يذكر أن  البرازيلي رودريجو جويس افتتح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى على يمين دييجو لوبيز حارس إسبانيول، بعد تبادله للكرة مع مارسيلو.

وعاد رودريجو  في الدقيقة 44 ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه مستغلًا خطأ في دفاعات إسبانيول، ليحسم الشوط الأول لصالح ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني، استطاع ماركو أسينسيو تسجيل الهدف الثالث لـ ريال مدريد في الدقيقة 55 بتسديدة يمينية رائعة من متابعة لتمريرة زميله كامفينجا.

وسجل البديل فرانشيسكو إيسكو هدفًا لـ ريال مدريد في الدقيقة 72 لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 81، اختتم الفرنسي كريم بنزيما مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لفريقه من متابعة لتمريرة فينيسوس جونيور، مؤكدًا انتصار فريقه بالمباراة وبلقب الليجا.

انتصار ريال مدريد رفع رصيد الفريق للنقطة 81 في صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات من النهاية.

وصعد البرازيلي مارسيلو والفرنسي كريم بنزيما قائدا ريال مدريد للمقصورة الرئيسية لاستلام كأس الليجا، ثم نزلا لأرضية الملعب للاحتفال به رفقة زملائهم وسط احتفال جماهير النادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

كارلو أنشيلوتي دوري الليجا الإسبانية إسبانيول ريال مدريد أنشيلوتي

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