طقس أول أيام العيد.. ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وأتربة بعدة محافظات

تشهد حالة الطقس غدا، الاثنين، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

ويكون طقس أول أيام عيد الفطر، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب البلاد.

وعن حالة طقس أول أيام عيد الفطر، ليلا يكون لطيف شمالا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، بمختلف محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى19

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 29

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26