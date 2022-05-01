كدابة.. تفاصيل أحدث أغاني عبد الفتاح جريني

انتهي المطرب الفتاح جريني، من تصوير أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب والمقرر عرضها على القنوات والمنصات الإذاعية في عيد الفطر المبارك، وهو من إنتاج شركة روتانا التي قامت بطرح تيزر الكليب عبر قنواتها الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي.



الأغنية باللهجةالمغربية تحمل عنوان " كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبي بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكي والذي تولي الإشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذي تولى إخراج المشاهد في دبي.



علي صعيد آخر انتهى عبد الفتاح جريني من تسجيل ألبومه الغنائي والذي سيطرحه مع شركة روتانا والمقررطرحه خلال صيف ٢٠٢٢ ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ما بين مصر والمغرب، كما يستعد لطرح دويتو غنائي مع نجم مصري سيكون مفاجأة بالألبوم، وكان جريني قدم سابقا أكثر من ديو غنائي مع المطربة جميلة البداوي وكذلك مع تامر حسني والشاب خالدمن خلال اغنية وانت معايا.