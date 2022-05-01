تعرف على الطريقة الصحيحة لتغيير كلمة المرور بنظام أبشر فى السعودية

طرحت المملكة العربية السعودية منصة أبشر منذ سنوات لتسهيل على المواطنين الانتهاء من جميع الأوراق الحكومية والتي تتضمن خدمات الجوازات والمرور وشئون الوافدين والأحوال المدنية، وغيرها من الخدمات المتنوعة والهامة للمواطن السعودى والوافدين.

ومع مرور الوقت اصبحت منصة أبشر، من اهم المنصات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية ، واصبح زوارها بالملايين يوميا ، وخلال التقرير التالى سنتعرف على كيفية تغير كلمة المرور الخاصة بك فى حال نسيانها او فقدانها .

وأوضحت منصة أبشر ، ان خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بك ستكون من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول الى موقع وزارة الداخلية

2- الضغط على زر ” إعادة إنشاء كلمة مرور جديدة ”

3- ستظهر لك صفحة ” إعادة إنشاء كلمة سر ” وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الخاصة بك و ادخال الرمز المرئي للتأكد من انك انسان و لست برنامج و نضغط زر ” التالي ”

4- في الصفحة التالية تظهر لك اسئلة تحقق، حيث تقوم باختيار احد الاسئلة الثلاثة ” رقم جواز السفر، رقم هوية أحد التابعين، رقم هوية ولي الامر ” بعد ان تختار احدهم عليك الاجابة عليه بادخال الرقم المطلوب في خانة ” الاجابة ” فاذا اخترت مثلا رقم هوية أحد التابعين فعليك ان تقوم بادخال رقم هوية أحد الأبناء مثلا حتى يتأكد تابعتك لأحد هذه الحسابات ثم نضغط زر ” التالي ” .

5- ستصلك رسالة على رقم الجوال الذي ادخلته في حسابك مسبقا بكود تفعيل حيث ستصلك الرسالة في حدود 5 دقائق، حيث تقوم بإدخال الكود في خانة ” كود التفعيل ” ثم إدخال رقم الهوية الخاص بك في خانة ” الهوية ” و نضغط على زر ” موافق ” .

6- في الصفحة التالية تقوم بإدخال خانات ” اسم المستخدم ” وكلمة السر الجديدة ” و ” تأكيد كلمة السر الجديدة ” ثم نضغط زر موافق .

7- في الصفحة الاخيرة يخبرك بـ ” تم تغيير كلمة السر بنجاح ” .