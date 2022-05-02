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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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10 الاف مواطن يستفيدون من توزيع عبوات كعك وبسكويت.. عيدية صناع الخير للأسر غير القادرة بالفيوم والبحيرة

صدى البلد

المؤسسة تنتهى من توزيع كراتين رمضان ووجبات الافطار والسحور

صناع الخير توزع العيدية على غير القادرين بالقرى الفقيرة 

المدير التنفيذى : 10 الاف مواطن يستفيدون من توزيع العبوات 

توفير 400 طن  من المواد الغذائية الضرورية وتوزيعها على  الاسر المستحقه فى عدد من المحافظات

واصلت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومن خلال مبادرتها "بالخير جايين" جهودها لادخال الفرحة على قلوب الأسر غير القادرة مع استقبال عيد الفطر المبارك بتوفير مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت وتوزيعها على المستحقين بالقرى التى قامت صناع الخير  باعادة اعمارها بمحافظتي الفيوم والبحيرة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي 
واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير ان 10 الاف مواطن يستفيدون من توزيع عبوات الكعك والبسكويت مع حلول عيد الفطر المبارك وان التوزيع ياتى بعد ان نجحت صناع الخير فى توفير 400 طن  من المواد الغذائية الضرورية وتوزيعها على  الاسر المستحقه فى عدد من المحافظات مع قدوم  شهر رمضان وعلى مدار ايامه المباركه بالتعاون مع بنك القاهرة وتوزيع 20 الف من وجبات الافطار والسحور بالتعاون مع بنك الطعام المصري 
واشار عبدالفتاح الى ان صناع الخير وهي تعمل على توفير الاحتياجات الاساسية من المواد الغذائية الجافة ووجبات الافطار والسحور على مدار شهر رمضان ومستلزمات العيد من الكعك والبسكويت للاسر غير القادرة وبالتعاون مع شركاءها من المؤسسات الاقتصادية الكبرى فهى تحقق منظومة متكاملة من الخدمات للاسر المستفيدة كاحد استراتيجيات عمل المؤسسة الهامة فتوزيع المواد الغذائية يتم جنبا الى جنب مع اعادة اعمار المنازل المتهالكة وتوفير الخدمات الطبية فضلا عن  المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر التى تناسب البيئة المعيشية للاسر المستفيدة وما يمارسونه من انشطة اقتصادية 
من جانبه اوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير ان توزيع مغلفات الكعك والبسكويت من مبادرة بالخير جايين من صناع الخير بدء اليوم الاحد ويستمر على مدار اليوم الى ما بعد الافطار بالتنسيق مع السادة المحافظين ويتم التوزيع على الاسر داخل منازلها مع تنفيذ الاجراءات التى اوصت بها منظمة الصحة العالمية واكدت عليها وزارة الصحة المصرية  فيما يخص الحماية من انتشار فيروس كورونا 
واشار عبدالجليل الى ان التوزيع داخل محافظة الفيوم بدء بقرى الرواشدية ودار السلام مركز يوسف الصديق وقري داود والجبلاية وعفيفي مركز طاميه وقري الوابور الجديدة وعاشور مركز اطسا وقرية سنرو مركز ابشواي وان التوزيع داخل محافظة البحيرة تم التوزيع داخل مركز شبراخيت قري ابو غزاله وام حكيم وابو منجوج وفي مركز المحموديه قرى عبدالمجيد والشيخ زغلول وسرنباي وفي مركز كوم حماده قرى  بيبان وفي مركز بدر قرى الخرطوم والنجاح  وفي مركز حوش عيسى قرى على بن أبى طالب والابقعين وفي مركز النوبارية قريه عبدالحليم محمود وقريه حسين أبو اليسر وفي مركز الدلنجات قري المسين وزهور الامرا و طيبه

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