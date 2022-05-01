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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتدلع.. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر لليوم الثاني

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني بعد طرح أغنيته "هتدلع".

وطرح الفنان عمرو دياب أغنية الجديدة "هتدلع" والتي تعد أول تعاون بينه وبين تطبيق أنغامي.

الأغنية من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .

ومن ناحية اخرى يحيي عمرو دياب حفلات عيد الفطر في الامارات والكويت والسعودية ، حيث ييحي حفلا يوم ٣ مايو في الاتحاد أرينا بأبوظبي ، وفي اليوم التالي سيحيي حفلا كبيرا بالكويت ، وفي ثالث أيام العيد يحيي الهضبة حفلا كبيرا في جدة بمسرح بنش مارك.

عمرو دياب عمرو دياب يتصدر تريند تويتر هتدلع النجم عمرو دياب

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