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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة ويل سميث.. حزلقوم يصفع نفادي بـ مهرجان المزاريطة الدولي

حزلقوم
حزلقوم

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصل الكوميدية بـ مهرجان المزاريطة الدولي.

قام حزلقوم بصفع نفادي على منصة التكريم بمهرجان المزاريطة الدولي وذلك على طريقة ويل سميث بمهرجان الأوسكار الأخير.

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بينما أطلق فراع النار على "أوس أوس" والذي ينتحل شخصية “ليناردو ديكابريو” الامر الذي وضع المهرجان في أزمة، ليقترح الدكتور بيومي فؤاد ان يقوم چوني بإنتحال شخصية “ليناردو”.

يذكر أن احتل  مهرجان المزاريطة السينمائي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث جميع مستخدمي السوشيال ميديا، حيثتمكن القائمون على إدارة مهرجان المزاريطة، ضمن حلقات مسلسل الكبير أوي 6، من جذب انتباه الكثير من الفنانين.

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