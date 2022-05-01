مصطفى محمد يشارك في خسارة جالاتا سراي أمام سيفاس في الدوري التركي

خسر فريق جالاتا سراي أمام سيفاس سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 لبطولة الدوري التركي.

الفرنسي بافيتيمبي جوميز كان البادئ بالتسجيل لجالاتا سراي في الدقيقة العاشرة، ليرد سيفاس بهدفين حملا توقيع مصطفى ياتاباري وفريدريك ألفيستاد في الدقيقتين 44 و49 على التوالي.

وعاد جوميز لهز الشباك من جديد، محرزا هدف التعادل لجالاتا سراي في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، لكن أحمد أغوز سجل الهدف الثالث لسيفاس في الدقيقة 64 مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد جالاتا سراي، عند 47 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما ارتفع رصيد سيفاس سبور إلى 48 نقطة في المركز الحادي عشر.