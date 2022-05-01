بيت الشدة الحلقة الأخيرة.. أهل درب نباة ينتصرون على سحر وفاء عامر

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة الأخيرة أحداثا ساخنة، حيث استطاع أهل درب نباة بقيادة أحمد وفيق أن ينتصروا على فلك "وفاء عامر".

وقرروا أن يحافظوا على أبناء فلك بعد أن أعادوا سيف "محمد مهران إلى طبيعته وإزالة الجن من جسده.

وأما فلك تظهر في النهاية وهي تطل على درب نباة من النافذة لتخطط إلى أمر جديد في إشارة من المخرج لإمكانية وجود جزء جديد إلا أنه لم يعلن ذلك.

وتنافس وفاء عامر في رمضان هذا العام بمسلسل “بيت الشدة”، وهو أول عمل درامي لها من بطولتها المطلقة تشارك به في موسم رمضان، والذي تأمل أن يحقق النجاح المرجو منه، خاصة أن هذا العمل يعتمد بشكل كبير على بطولتها إلى جانب مجموعة من النجوم.

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل مسلسل “بيت الشدة” وقنوات العرض.

قصة مسلسل “بيت الشدة”

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق.

ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور؛ وهى عدم السير وراء الدجالين.

وتجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية وتحاول الاستيلاء على الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها.

أبطال مسلسل “بيت الشدة”

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبد المنعم، ولبنى ونس، وبسنت حاتم، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.