شيرين عبد الوهاب تواصل تألقها وتحتفل بالعيد في الإمارات

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب بنشاط فني مكثف خلال الفترة القادمة، حيث أعلنت منذ عدة أيام عبر حساباتها على السوشيال ميديا استعدادها لإقامة حفل كبير في أبو ظبي .
حيث كتبت شيرين :
"جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض؟
كل سنة وانتم طيبين وحشتوني جدا مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم ٤ مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي "ليالي ياس".
ويلي الحفل عدد كبير من النشاطات الفنية المميزة والحفلات العامة التي ستعلن شيرين عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة .
ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التي حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان.