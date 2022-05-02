استبعاد حازم إمام من ملف الإشراف على المنتخب الوطني

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن استقرار الرأي داخل اتحاد الكرة على إبعاد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد، عن ملف الإشراف على المنتخب الوطني لعدم حدوث صدامات بينه وبين الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بعدما أبدى الثعلب في تصريحات متنوعة خلال الأيام الأخيرة موقفه الرافض لقيادة إيهاب جلال لمنتخب مصر.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، مجلس إدارة اتحاد الكرة ناقش ملف الإشراف على المنتخب الوطني في الساعات الأخيرة، وحاولوا اقناع حازم إمام بقبول الإشراف على المنتخب لكن الأخير لم يقبل أو يرفض هذه المهمة وانقطعت اتصالاته بمجلس اتحاد الكرة في الأسابيع الأخيرة.

وأتم شبانة، تقارير الانقسام الموجود داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، جاءت ليعضد موقف سحب ملف الإشراف على المنتخب من حازم إمام، خاصة أن الأخير تعمد اظهار هذا النقسام سواء بتصريحاته أو غيابه عن جلسات اتحاد الكرة وأخرها كان الغياب عن حفل افطار الجبلاية الأسبوع الماضي.