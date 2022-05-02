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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صور تذكارية للأطفال مع محافظ القليوبية خلال صلاة العيد

احتفالات العيد
احتفالات العيد

حرص عدد من الأطفال والمواطنين المشاركين في صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر ببنها في القليوبية على التقاط الصور التذكارية مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عقب الانتهاء من صلاة العيد.
كما قام المحافظ ومرافقوه بتقديم التهنئة للأطفال وجموع المصلين بعيد الفطر المبارك متمنيًا لهم قضاء عيد سعيد وداعب المحافظ عقب الصلاة الأطفال الصفار 
من ناحية أخرى اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
وقال محافظ القليوبية أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمجالس المدن ومديريات الخدمات طوال ايام الاحتفالات العيد حيث وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء  برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك والتنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لصلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، بجانب الإهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية و أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.
واضاف المحافظ انه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين ، ومتابعة تجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور ، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أولا بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل.
ووجه المحافظ مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة ، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن القليوبي.

القليوبية الحدائق والمتنزهات منظومة النظافة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

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