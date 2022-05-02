الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بساحات ومساجد السويس

أدى الآلاف من اهالى محافظة السويس ، صلاة عيد الفطر المبارك ، اليوم الاثنين ، فى الساحات والمساجد الموجودة داخل نطاق المحافظة فى إحياء الخمسة .

بينما تولى شكل مجموعة من الشباب والفتيات فرق تطوعية ووزعوا الهدايا العينية والبالونات على الأطفال بساحات الصلاة لإدخال البهجة والسرور عليهم في العيد، كما تولت مجموعة أخرى مساعدة كبار السن في التحرك عقب الصلاة وتجنبهم الازدحام .

فيما انتشار رجال المرور والشرطة فى جميع الساحات لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك والحركة المرورية فى الطرق ، بينما تواجدت سيارات الإسعاف فى محيط الساحات .

ومن جانبه قال الشيخ ماجد راضى ، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ، ان جميع المساجد و بعض الساحات الملحقة لبعض المساجد شهدت صلاة عيد الفطر المبارك ، مشيرا الى انه تم زيادة عدد الساحات داخل المحافظة لمنع الازدحام مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية .

وأضاف " راضى " فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان ائمة الاوقاف الالتزاموا بخطة الموحدة التى أعلنت وزارة الأوقاف بعنوان "يوم الجائزة الكبرى"، لافتا ان المساجد والساحات الملحقة شهدت تواجد أطفال من مختلف الأعمار السنية و النساء .

