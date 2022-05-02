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برلمان

برلماني مهنئا السيسي بعيد الفطر: يأتي في ظل التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

هنأ النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن العيد يأتي في ظل الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة التي تنتهجها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي.

وأكد أمين في بيان له، أن جميع الأعياد والمناسبات ستظل شاهدة على عطاء وعزيمة المصريين الصادقة من أجل بناء هذا الوطن وتحقيق كم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتي لم تكن تتحقق لو جهود المصرين ورؤية القيادة السياسية.

ونوه النائب، بأن الجمهورية الجديدة عمادها الحوار مع كافة القوى السياسية وتعزيز الديمقراطية والقضاء على الفساد وسيادة القانون والعدل، وبناء مشاريع تستوعب الآمال في الحاضر والمستقبل، وهو ما لم يتخيل الجميع فعله وتحقيقه خلال أقل من عقد من الزمان وسط تحديات وصعاب هائلة، مردفا: عيد سعيد مبارك سيادة الرئيس ودامت قيادتكم المخلصة للوطن.

كما توجه النائب أشرف أمين، بالتهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم الذي يتزامن مع عيد الفطر، متمنيا التوفيق والسداد والخير والرخاء لجميع العمال والشعب المصري.

عيد مجلس النواب الرئيس السيسي عيد الفطر التنمية الشاملة

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